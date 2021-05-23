فلسطين تشيد بالمساعدات والتسهيلات المصرية لقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، بالمساعدات المصرية التى وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مثمنة دور مصر فى استقبال مستشفياتها للعديد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.





وقالت وزيرة الصحة، فى مقابلة خاصة مع التلفزيون الفلسطينى، إن السلطات المصرية قدمت جميع التسهيلات لعبور المساعدات المصرية والأردنية والمغربية لقطاع غزة عبر معبر رفح. يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب جهود التوصل لتهدئة بين إسرائيل وفلسطين.. قائلا "أعبر عن امتنانى للرئيس المصرى (عبد الفتاح السيسى) الذى لعب دورا دبلوماسيا لوقف إطلاق النار".

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