إيران: إصابة 9 فى انفجار مصنع للكيماويات بإقليم أصفهان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "مهر" الرسمية للأنباء فى إيران، قال عباس عبدى، المتحدث باسم الطوارئ الطبية فى أصفهان، إن "سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق"، لافتًا إلى "نقل 9 مصابين إلى المستشفى".

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