روسيا تسجل 8951 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 5 ملايين

سجلت روسيا 8951 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم الأحد منها 2924 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و1505 منذ بدء الجائحة.

وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 357 شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 118482.