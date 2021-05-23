كلوب يتحدث عشية "الليلة الحاسمة": ما فعله صلاح ساعدنا

في تصريحات تأتي في توقيت شديد الأهمية، أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن حرص مهاجمه المصري محمد صلاح الشديد على التهديف، جاء في صالح النادي الذي يسعى للحصول على مكان بين الأربعة مراكز الأولى هذا الموسم.

ولعب صلاح دورا بارزا في مسيرة فريق كلوب محرزا 22 هدفا ليتقاسم صدارة هدافي "البريميرليغ" مع هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير اللندني.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام ضيفه كريستال بالاس "من السهل تصور وضعنا من دون أهداف محمد صلاح".

وأضاف المدرب "الفريق يساعده كثيرا وهو يؤدي الكثير أيضا. وهذا نابع من رغبته ومهنيته. رغبته الشديدة (في التهديف) هي التي تساعدنا كثيرا".

وتأتي كلمات كلوب كرد "غير مباشر" يعيد إلى صلاح اعتباره بعد أحاديث ترددت سابقا عن تراجع مستواه، أو عن "نزعته الفردية" بعدم التمرير لزملائه حين يتمركون في مواقف أفضل، في أحيان أخرى.

وصلاح هو اللاعب الوحيد في ليفربول الذي أحرز أكثر من 9 أهداف في الدوري خلال الموسم الحالي، بينما يبلغ رصيد كل من روبرتو فيرمينو وساديو ماني وديوجو جوتا 9 أهداف فقط

وقال كلوب "هذا عام مميز فعلا بالنسبة له"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتوج ليفربول باللقب في الموسم الماضي، لكنه كان في المركز الثامن في مارس هذا العام، ومن ثم كانت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضئيلة، لكنه خاض 9 مباريات بلا هزيمة بعد ذلك، ليصعد للمركز الرابع قبل مباراته الأخيرة في الموسم اليوم الأحد.

وقبل الجولة الأخيرة من الموسم اليوم الأحد تتنافس ثلاثة فرق هي تشلسي (67 نقطة) وليفربول وليستر سيتي (66 نقطة لكل منهما) على أخر مركزين مؤهلين لدوري الأبطال، فيما توج مانشستر سيتي باللقب، وحسم جاره مانشستر يونايتد بطاقة التأهل الثانية للبطولة القارية الأغلى.