سيارة تصدم حشدًا من المشاة وتقتل 5 أشخاص فى الصين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، قال مكتب الأمن العام فى داليان، إن سيارة سوداء صدمت حشدًا من الناس كان يعبرون شارعًا فى الساعة 11:47 صباحاً، ثم فرت من مكان الحادث.

وأشارت الوكالة إلى مقتل 4 أشخاص جراء الحادث على الفور، فيما تأكدت وفاة الخامس بعد نقله إلى المستشفى، فى حين يتلقى 5 مصابين العلاج فى المستشفيات.

كما أكدت الوكالة الصينية القبض على سائق السيارة المتورطة فى الحادث، ولقبه ليو، إذ ثبت أنه لم يكن يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول. فيما تجرى السلطات مزيدًا من التحقيقات حول الحادث.