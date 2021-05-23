جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، قال مكتب الأمن العام فى داليان، إن سيارة سوداء صدمت حشدًا من الناس كان يعبرون شارعًا فى الساعة 11:47 صباحاً، ثم فرت من مكان الحادث.
وأشارت الوكالة إلى مقتل 4 أشخاص جراء الحادث على الفور، فيما تأكدت وفاة الخامس بعد نقله إلى المستشفى، فى حين يتلقى 5 مصابين العلاج فى المستشفيات.
كما أكدت الوكالة الصينية القبض على سائق السيارة المتورطة فى الحادث، ولقبه ليو، إذ ثبت أنه لم يكن يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول. فيما تجرى السلطات مزيدًا من التحقيقات حول الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تصدم حشدًا من المشاة وتقتل 5 أشخاص فى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.