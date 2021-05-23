أفغانستان: مقتل رئيس مجلس علماء الدين فى إقليم باروان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قال حاكم منطقة سيدخيل، أحمد ليمار عثمان يار، إن الحادث وقع بالقرب من مدرسة سيف الرحمن شهيد الثانوية، بالمنطقة التابعة لإقليم باروان.

فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.