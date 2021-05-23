قائد البحرية الإيرانية يتفقد قواته جنوب البلاد لتقييم جاهزيتها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، أكد خانزادى، خلال الزيارة، على الجاهزية والقدرات القصوى لكوادر القوة البحرية الإيرانية فى مواجهة التهديدات، مشددًا على أهمية صون الحدود المائية والدفاع عن مصالح إيران. كما أشارت الوكالة إلى قيام خانزادى بجولة تفقدية داخل قاعدة للطائرات المسيرة ومنشآت وأرصفة قيد الإنشاء.

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