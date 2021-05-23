برهم صالح: العراق خسر تريليون دولار بسبب الفساد منذ 2003

جدة - نرمين السيد - وقال صالح، إن "الفساد والإرهاب مترابطان ويخدم أحدهما الآخر"، مشيرا إلى أن صفقات فساد قيمتها 150 مليار دولار هربت إلى الخارج منذ 2003.
كما لفت إلى أن ملايين الدولارات لا سيما من قطاع النفط هربت أيضا إلى الخارج، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
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