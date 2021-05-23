صحيفة إسبانية: مصر مفتاح تحقيق الهدنة بين إسرائيل وحماس

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة، إن مصر هى الوحيدة التى استطاعت تحقيق هدنة بين إسرائيل وحماس، فهى مفتاح الهدنة بين الطرفين، فالشريك المخضرم المصرى ساهم فى إنهاء 11 يوما دمويا فى الشرق الأوسط.

واضافت الصحيفة، أن وساطة القاهرة استطاعت وقف الدمار والعنف وإطلاق النار بين الطرفين، لافتة إلى أن مصر قدمت العديد من المساعدات للفلسطينيين وتبرعت بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، كما أنها قامت بفتح معبر رفح لاستقبال وعلاج جرحى القصف الإسرائيلى.

واشارت الصحيفة الإسبانية، إلى تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتى أعلنت خلالها إرسال مساعدات طبية بقيمة 891 ألف دولار، من بينها 65 طنا من المستلزمات الجراحية واسطوانات الأكسجين والمضادات الحيوية ومراهم الحروق.