الرئاسة الفلسطينية تحذر من العودة للتصعيد بعد اقتحام المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - حذرت الرئاسة الفلسطينية من العودة إلى التصعيد إذا استمر اقتحام المسجد الأقصى، قائلة إن "الاستمرار بسياسة الاقتحامات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة الاعتداءات على المصلين الآمنين، هى سياسة مرفوضة ومدانة، واستفزاز غير مقبول يعيد الأمور إلى مربع العنف والتوتر".





وكانت مجموعات من المستوطنين قد اقتحمت صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال التى اعتدت على المصلين واعتقلت خمسة منهم. كما منعت قوات الاحتلال المصلين دون سن 45 عاما من دخول الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد ودققت فى هويات المصلين الداخلين إليه.

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