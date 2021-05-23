أخبار اليمن : الخطري: الوحدة استجابة للإرادة الشعبية ولن يفرط بها

الخطري: الوحدة استجابة للإرادة الشعبية ولن يفرط بها
اكدت الامين العام المساعد الاستاذة فاطمة الخطري ان اعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م شكل انطلاقة جديدة للمرأة اليمنية في تعزيز حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية ومشاركتها شقيقها الرجل في مسيرة البناء والتنمية .
واكدت أيضاً ان الوحدة المباركة ستظل قدر ومصير الشعب اليمني باعتبارها أهم مكسب تحقق لهم وسيقدم في سبيلها التضحيات دون ان يفرط بها على الاطلاق.
واضافت: لقد جاءت الوحدة استجابة لارادة الشعب اليمني فهو المستفيد الاول والاخير منها، بينما قلة قليلة هي صاحبة المصلحة من محاولات الانفصال ولهذا فإن مصيرها الفشل .
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