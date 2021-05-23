الأونروا: ندعم 1.4 مليون شخص فى غزة والقصف الإسرائيلى قتل 60 طفلاً

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إنها تدعم 1.4 مليون شخص فى قطاع غزة، لافتة إلى مقتل 60 طفلا خلال القصف الإسرائيلى الأخير على القطاع.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، قالت منظمة الأونروا، إنها أطلقت نداءًا عاجلاً، وبدأت فى تلقى المساعدات لسكان غزة، مشددة على أن المعاناة تزداد فى غزة بسبب عدم معالجة جذور المشكلات. وأكدت المنظمة الأممية على أن سكان غزة يريدون العودة إلى منازلهم بأمان، ويريدون الحصول على وظائف، محذرة المجتمع الدولى من أن سبب النزاع فى القطاع لا يزال قائمًا.

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