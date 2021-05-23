العاصمة الهندية تمدد إغلاق كورونا حتى نهاية مايو

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهى، أرفيند كيجروال، اليوم الأحد، قرار تمديد العمل بإجراءت الإغلاق فى العاصمة حتى يوم 31 مايو الجارى، فى أسبوع جديد من القيود تشهده عاصمة البلاد التى تشهد تفشيًا واسعًا للوباء.





ووفقًا لصحيفة "تايمزأوف إنديا"، قال كيجروال إن "عملية الخروج من إجراءات الاغلاق ستبدأ فى 31 مايو الجارى، وبطريقة مرحلية، فى حال استمرت حالات الاصابة بفيروس كورونا فى التراجع". وأشار كيجروال إلى أن العاصمة نيودلهى سجلت نحو 1.600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فى حين أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 240 ألفًا و842 إصابة جديدة بالفيروس فى عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات بالوباء فى الهند إلى 26 مليون و530 ألفًا و132 إصابة منذ انتشار الفيروس فى الهند، إضافة إلى تسجيل 3.741 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات فى الهند إلى 299 ألفاً و266 حالة.

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