منسقة الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة منتهكى القانون الإنسانى فى غزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "العربية"، قالت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية، إن المواطنين فى غزة تحملوا معاناة قاسية، وتكبدت عائلات القطاع خسائر بشرية ومادية فادحة، مضيفة أن القطاع تعرض لمخاطر حقيقية على الغذاء والصحة البيئية.

ووصفت المنسقة الأممية ما تعرض له سكان غزة بأنه صدمة قاسية، مؤكدة أنهم يعيشون فى حالة إحباط بعد جولة العنف الأخيرة، لافتة إلى أن هجمات الفصائل الصاروخية تسببت فى معاناة فى إسرائيل أيضًا، وأن آلاف من سكان غزة بحاجة لمساعدة إنسانية.

وتابعت المنسقة الأممية: "سنطلق مناشدة شاملة لتوفير الأموال اللازمة لدعم سكان غزة"، مشددة على أن التصعيد تسبب بوضع إنسانى خطير فى القطاع.

وكانت الجهود المصرية تكللت بالنجاح، حيث توصلت القاهرة، الخميس الماضى، إلى إقرار وقف لإطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلى على غزة بدءًا من فجر يوم الجمعة، بعد 11 يومًا من القصف الإسرائيلى المتواصل على القطاع.