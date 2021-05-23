وزير الخارجية الفلسطينى يصل بغداد فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - فى بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "طائرة المالكى هبطت فى مطار بغداد الدولى، حيث توجه للقاء رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان". وأضاف، أن "المالكى سيلتقى أيضا نظيره العراقى فؤاد حسين". وفى وقت سابق من اليوم، بدأ مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، زيارة إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

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