ماليزيا تسجل عددا قياسيا لحالات كورونا الجديدة

أعلنت ماليزيا اليوم الأحد تسجيل 6976 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو عدد قياسي مع زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 512091 حالة.
وسجلت السلطات الصحية 49 حالة وفاة جديدة مما رفع الإجمالي إلى 2248 حالة وفاة.
وكان العدد القياسي السابق الذي سجلته ماليزيا في يوم واحد هو 6806 إصابات وأعلنت عنه في 20 مايو كما سجلت يومها أعلى زيادة للوفيات بلغت 59 وفاة.
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