جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، من تعمد إثيوبيا وإريتريا تعطيل عمل المنظمات الإنسانية فى إقليم تيجراى، الواقع شمال إثيوبيا، مؤكدة أن تلك الممارسات غير مقبولة.





وحسبما نقلت "العربية"، قالت الخارجية الأمريكية، إن قوات إثيوبيا وإريتريا تزيد المعاناة فى تيجراى، الذى شنت الحكومة الإثيوبية، بقيادة أبى أحمد، حربًا عرقية ضده منذ نوفمبر الماضى، لتأديب الإقليم الذى تسكنه أغلبية من قبائل التيجراى. وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا منذ أيام، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لفرض قيود على تأشيرات مسؤولين فى إثيوبيا وإريتريا، إضافة إلى وقف المساعدات الأمنية لأديس أبابا، لتورطهم فى ارتكاب جرائم إنسانية فى الصراع بإقليم تيجراى، حسبما نقلت مجلة "فورين بوليسى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: إثيوبيا وإريتريا تزيدان المعاناة فى تيجراى بتعطيل العمل الإنسانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.