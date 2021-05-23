مؤسسة فرنسية: ارتفاع ملحوظ فى شعبية ماكرون ورئيس وزرائه

جدة - نرمين السيد - وبحسب الاستطلاع الذى أجرته المؤسسة لصالح صحيفة "لو جورنال دى دايمانش" الفرنسية، ارتفعت كذلك شعبية رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس، بواقع 4 نقاط مئوية، لتصل إلى 38% خلال مايو الجارى، ارتفاعًا من 34% فى شهر أبريل الماضى.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، يتحقق ارتفاع شعبية ماكرون تزامنًا مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
وبحسب الوكالة، شمل الاستطلاع 1.928 شخصًا، لافتة إلى أنه تم إجراؤه هاتفيًا وعبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من 12 حتى 20 مايو الجارى.
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