الإمارات في المرتبة الأولى عالميًا في معدل التطعيم ضد فيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميًا في معدل التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، و قدمت أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ انطلاق عملية التلقيح.

وبحسب التصنيف العالمي الذي نشرته “نيويورك تايمز” و “فاينانشيال تايمز”، الذي يتضمن معدل التطعيم ضد وباء كورونا، وذكر التصنيف خمس بلدان هي الأولي عالميا في معدل التطعيم ضد فيروس كورونا وهي كتالي:

الإمارات في المركز الأول بـ 121.68 جرعة لقاح لكل 100 شخص.

إسرائيل في المركز الثاني بـ 116.5 جرعة لكل 100 شخص..

البحرين في المركز الرابع بـ 93.3 جرعة لكل 100 شخص.

مالطا في المركز الرابع بـ 90.3 جرعة لكل 100 شخص.

تشيلي في المركز الخامس بـ 90.1 .جرعة لكل 100 شخص.

وذلك من خلال التصنيف الذي شمل كل دول العالم، ويعتمد على البيانات المقدمة من قبل السلطات المحلية ومقارنتها مع عدد السكان لكل دولة.

وقدمت الإمارات أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ انطلاق حملة التطعيم في ديسمبر الماضي.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، عن توفير 90294 جرعة من لقاح “كوفيد -19” خلال الـ24 ساعة الماضية لمختلف فئات المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة لتوفير لقاح كورونا وسعيًا منها للوصول إلى المناعة المكتسبة عن طريق التطعيم، الأمر الذي سيساعد في السيطرة على الفيروس وتقليل عدد الإصابات.