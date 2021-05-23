دوت الخليج -: شارك آلاف الاردنيين في احتفال ( فلسطين عنوان النصر ) الذي دعت اليه جبهة العمل الاسلامي وأقيم الجمعة وشارك فيه جماهير شعبية اردنية من مختلف المحافظات وقوى حزبية ومجتمعية حاشدة.

واثنى المتحدثون على المقاومة في غزة والقدس والضفة والداخل الفلسطيني وترحموا على الشهداء مؤكدين وقوفهم الدائم والمستمر مع عدالة قضية القدس وفلسطين .

وألقيت كلمات ورفعت هتافات تنادي بالتحرير وتؤكد التفاف الجماهير في الاردن حول القضية الفلسطينية وعدالتها التاريخية ومكانتها العقائدية .

واثنى المتحدثون على مواقف الدولة الاردنية ومواقف جلالة الملك في الذود عن فلسطين والأقصى دائما وأبدا وفي كل الساحات .

المدينة نيوز كانت هناك وتاليا بعض الصور واللقطات على ان ننشر التفاصيل بالصوت والصورة لاحقا : المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور وفيديو : آلاف الاردنيين شاركوا في مهرجان (فلسطين عنوان النصر ) في سويمة بالبحر الميت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.