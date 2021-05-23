المرصد: إصابة 4 فى انفجار لغم زرعته داعش بريف دير الزور

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد السورى، إن اللغم الأرضى استهدف سيارة دفع رباعى كانت تقل العناصر الأربعة، خلال توجههم من مدينة العشارة إلى مزار عين، بريف دير الزور الشرقى، لافتًا إلى أنه تم إسعافهم فى مستشفى الشفاء التابع للمليشيات الإيرانية بالمدينة.
وكان المرصد أشار فى وقت سابق، إلى مقتل 3 من الميليشيات الموالية للجيش السورى، فى انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش الإرهابى فى بادية معدان بريف الرقة.
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