الصحة العالمية ترسل 170 طنا من الإمدادات الطبية إلى الهند

جدة - نرمين السيد - وقالت سينج، فى بيان نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" اليوم الأحد، إن "المساعدات تأتى فى إطار دعم البلدان فى جميع أنحاء جنوب شرق آسيا للاستجابة للزيادة السريعة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت أكثر من 340 طنا من الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لمنطقة جنوب آسيا، وتواصل حشد المزيد لسد الفجوات الحرجة.

وأوضحت سينج أن المساعدات الطبية ستساهم فى تلبية الاحتياجات الفورية، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالعمل مع جميع دول المنطقة ودعمها فى المرحلة الحالية وما بعدها.

ولفتت إلى أنه تم توفير إمدادات بقيمة 15 مليون دولار إلى الدول التى تشهد طفرة حالية فى عدد الإصابات وذلك بدعم من الشركاء والمانحين.