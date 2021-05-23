الكهرباء الوطنية : انقطاع التيار الكهربائي نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال في الاردن

دوت الخليج :- قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنيّة أمجد الرواشدة، السبت، إن انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل الجمعة نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال بين الجانبين الأردني والمصري.

وأضاف الرواشدة أن انقطاع التيار متعلق بخط الربط الأردني المصري وليس بالنظام الكهربائي المصري .

واشار الرواشدة ان النظام الكهربائي الأردني محكم واختراقه مستحيل , وفق المملكة .

وأكّد أن "انقطاع التيار الكهربائي يحدث في كل أنظمة الكهرباء العالمية".

وأوضح الرواشدة أنه تم "إعادة تشغيل النظام الكهربائي في وقت قياسي."