بيراميدز المصري يحجز مقعده في نصف نهائي الكونفدرالية

بات بيراميدز المصري، وصيف بطل النسخة الأخيرة، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في كرة القدم، بتعادله مع مضيفه انييمبا النيجيري 1-1، يوم الأحد بآبا في إياب ربع النهائي.

وكان بيراميدز البادئ بالتجسيل عبر إبراهيم عادل بعدما استغل خطا في التمرير أمام منطقة الجزاء فسدد كرة فوق الحارس (32)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة ايوالا أنايو بتسديدة قوية من حافة المنطقة (40). وكان بيراميدز قد فاز 4-1 ذهابا بملعب الدفاع الجوي في القاهرة. وضرب بيراميدز موعدا في الدور المقبل مع الرجاء البيضاوي المغربي أو اورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي اللذين يلتقيان لاحقا (1-1 ذهابا). وكان بيراميدز خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي صفر-1. ويلعب لاحقا شبيبة القبائل الجزائري مع النادي الصفاقسي التونسي (1-صفر ذهابا)، وجراف السنغالي مع كوتون سبور الكاميروني (1-صفر ذهابا).

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