الخارجية الأمريكية: مشاركتنا فى إعادة إعمار غزة لن تكون عبر حماس

جدة - نرمين السيد - وأوضح بلينكن فى مقابلة مع شبكة "إى بى سى نيوز" اليوم الأحد، أن تلك المشاركة ستكون عن طريق السلطة الفلسطينية والهيئات المستقلة، وليس عبر حركة حماس التى دمرت القطاع.
كما شدد على أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة التى تمنح إسرائيل الأمن والفلسطينيين دولة يستحقونها، بحسب تعبيره، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
وردا على سؤال حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإمكانية رضوخ الإدارة الأمريكية لبعض المطالبات فى الكونجرس بوقفها، قال بلينكن: "نحن ملتزمون بمد تل أبيب باحتياجاتها الدفاعية"، وفق تعبيره.
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