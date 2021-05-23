قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 مقدسيين بينهم أمين سر حركة فتح

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية فى القدس بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزل أمين سر حركة فتح شادى مطور فى حى بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واقتادته للتحقيق فى مركز توقيف المسكوبية بالقدس المحتلة. وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شقيق شادى مطور، الناشط المقدسى فادى مطور، وكذلك الناشط نور الشلبى. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الفتاة شروق راسم عبد الواحد عند أبواب الأقصى بادّعاء أنها كانت تقوم بالتصوير داخل ساحات المسجد. فيما سلّمت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى مختار التميمى قرارًا يقضى بإبعاده عن المسجد الأقصى مدة أسبوع.

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