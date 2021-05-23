مصرع 5 أشخاص إثر نزوح السكان بسبب ثوران بركان شرق الكونغو

وقال فى تصريحات: "إن الحمم البركانية توقفت بالقرب من بوهينى على مشارف مدينة جوما مما أسهم فى نجاة البلدة"، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدة سرقات من المحال التجارية ومحاولة هروب عدد من السجناء بسجن المدينة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح أن الحمم دمرت العديد من منازل ضواحى مدينة "بوهينى"، مشيرًا إلى أن أكثر من 7 آلاف شخص عبروا الحدود إلى رواندا ولكنهم بدأوا فى العودة إلى المدينة.
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