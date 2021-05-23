بلينكن: نتائج محادثات فيينا بشأن إيران غير واضحة بعد

كما أكد فى مقابلة مع شبكة "إى بى سى نيوز" اليوم الأحد، أن طهران تعرف ما ينبغى أن تفعله للعودة إلى الاتفاق النووى، الذى أبرم العام 2015، وانسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة فى 2018، معيدة فرض العديد من العقوبات على قطاعات إيرانية عدة، ومسؤولين محليين.
وردا على سؤال حول رفع العقوبات، أكد بلينكن أن الأخيرة لم تمتثل حتى الآن بالعودة إلى بنود الاتفاق وتنفيذها، فى إشارة إلى التراجع عن الانتهاكات السابقة. وأضاف:" ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة فى اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله «من أجل رفع العقوبات» هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد".
أتى ذلك بعد تصريحات للرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الأحد، شدد خلالها على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض حتى التوصل لاتفاق نهائى.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت صراحة استعدادها لرفع العقوبات عند التوصل لتوافق بين الوفود الغربية "ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا" وإيران، المجتمعة فى العاصمة النمساوية منذ مطلع الشهر الماضى.
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