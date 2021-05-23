الأمم المتحدة : التصعيد فى غزة تسبب فى تفاقم الوضع الإنسانى

جدة - نرمين السيد - أكدت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، أن التصعيد فى غزة تسبب فى تفاقم الوضع الإنسانى المفجع والناجم عن 14 عاما من الحصار والانقسام الداخلى، إلى جانب تكرار الأعمال القتالية.





وأشارت هاستينجز فى بيان اليوم، عقب زيارتها لغزة إلى إطلاق نحو 18 مليون دولار هذا الأسبوع من صندوق التبرع الإنسانى للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يجب امتلاك القدرة على تنفيذ خطة الدعم المُعدّة بحذافيرها. ودعت إلى تعزيز وقف إطلاق النار مع الجميع وتفادى الاستفزازات، وإخضاع أولئك الذين ينتهكون القانون الدولى الإنسانى للمساءلة، وإتاحة أفق سياسى يعالج الأسباب الجذرية التى تقف وراء استمرار النزاع.

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