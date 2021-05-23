عاجل.. 3 قتلى و8 مصابين بإطلاق نار فى ولاية أوهايو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة فى بيان، اليوم الأحد، أن الحادث وقع صباح اليوم فى أحد بارات المدينة، مضيفة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.
وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن السلطات تجهد لاستجواب أكبر عدد ممكن من شهود العيان المحتملين، دون ورود تفاصيل عن مشتبه بهم أو دوافع كامنة وراء إطلاق النار.
وفى وقت سابق وردت تقارير بأن شحصين قتلا وجرح 8 آخرون فى حادث إطلاق نار فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
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