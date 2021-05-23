15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (521) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (729,706) حالات.

-سُجّلت (15) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9357) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.31%)، مقارنة مع (3.16%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (15,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,096,837) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (743) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (709,876) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,473) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، فيما غادرت (37) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (637) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 179 في محافظة العاصمة عمّان.

- 80 في محافظة إربد، منها 11 في الرمثا.

- 68 في محافظة الزرقاء.

- 38 في محافظة البلقاء.

- 35 في محافظة المفرق.

- 23 في محافظة عجلون.

- 22 في محافظة جرش.

- 21 في محافظة الكرك.

- 21 في محافظة معان، منها 6 في البترا.

- 17 في محافظة الطفيلة.

- 13 في محافظة العقبة.

- 4 في محافظة مأدبا.