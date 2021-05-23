برلمانيون بحزب ميركل يطالبونها بالمزيد من مراكز استقبال المهاجرين في إيطاليا وإسبانيا

برلين ـ د.ب.أ: دعا ساسة معنيون بالشؤون الداخلية بالحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لتأسيس مراكز استقبال المهاجرين في إيطاليا وإسبانيا.

وكتب كل من ماتياس ميدلبرج، المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، ولينا دوبونت، النائبة بالبرلمان الأوروبي عن الحزب المسيحي الديمقراطي في خطاب موجه لنائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، أن المفاوضات بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي معطلة بسبب التصورات المختلفة للغاية بين دول الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا يشكلان الاتحاد المسيحي، الذي يكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وتابع السياسيان البارزان في خطابهما: “وفي الوقت ذاته زاد من جديد تدفق الهجرة بقوة إلى أوروبا، لاسيما عن طريق البحر المتوسط”.

وأشار ميدلبرج ودوبونت إلى أعداد صادرة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تقول إن أعداد وصول المهاجرين إلى إيطاليا وإسبانيا زادت مؤخرا من جديد، وكتبا في خطابهما: “لازلنا نعتقد أن بناء مراكز استقبال في إيطاليا وإسبانيا، وفقا لنموذج مركز الاستقبال المخطط له في ليسبوس (باليونان)، يمكن أن يحقق إسهاما كبيرا في تحقيق تراجع فعال للهجرة عبر البحر المتوسط”.

يشار إلى أنه من المخطط أن أن يكون معسكر ليسبوس قائما في الشتاء القادم.

وقال ميدلبرج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “أغلب المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا وإسبانيا، يأتون من دول ليس بها اضطهاد… إجراءات اللجوء السريعة وإجراءات الإعادة المباشرة يجب ربطها مع برامج دعم اقتصادية في المواطن التي يأتون منها، كي يكون لهؤلاء الأشخاص فرص مستقبلية هناك”.

ومن جانبها دعت دوبونت لمزيد من السرعة في المفاوضات حول إصلاح نظام اللجوء.

يشار إلى أن هذا الإصلاح يخفق منذ أعوام بسبب عدم الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي.