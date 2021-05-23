مجلس الأمن الدولي يدعو لالتزام كامل بين الفلسطينيين وإسرائيل .. ووقف إطلاق النار صامد

نيويورك ـ القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:

دعا مجلس الأمن الدولي إلى “الالتزام الكامل” بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وشدد على الحاجة الفورية لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأصدر المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا بيانا تم الاتفاق عليه بالإجماع بعد عدم تمكنه من اصدار قرار خلال الصراع الذي استمر 11 يوما بسبب معارضة الولايات المتحدة. وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة إنها أوقفت مساعيها لاستصدار قرار بشأن القضية.

وصمد وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في يومه الثالث أمس في الوقت الذي سمحت فيه شرطة الاحتلال بدخول زوار يهود الحرم القدسي ولم تبلغ الشرطة عن وقوع أحداث غير عادية.

وعبر وسطاء مصريون حدود غزة والتقوا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية في محاولة للحفاظ على إطلاق النار.

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