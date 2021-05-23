الخارجية الفلسطينية: استمرار «الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى» استهتار بالجهود المبذولة لتثبيت التهدئة

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار “اقتحامات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين” لباحات المسجد الأقصى في القدس.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إسرائيل “ما زالت متمسكة بمشروعها التهويدي للمسجد الأقصى عبر تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه المكاني”.

وأعادت إسرائيل صباح أمس فتح الحرم القدسي أمام “زيارة” اليهود، وذلك بمرافقة قوات من الشرطة. وكان المكان مغلقا أمام غير المسلمين خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان وأيام التوتر الماضية. وقامت الشرطة الإسرائيلية أمس باعتقال حارسين من دائرة الأوقاف الإسلامية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن “الاقتحامات التي تمت صباح أمس استفزاز فظ لمشاعر المسلمين واستمرار للعدوان على شعبنا عامة، وعلى القدس ومقدساتها خاصة، كما أنها استخفاف بالمواقف الدولية التي واكبت العدوان الأخير، والتي طالبت إسرائيل بوقف اعتداءاتها على القدس”.

وقالت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية “تحاول تجاهل السبب الرئيسي لهبة جماهير شعبنا وحرف البوصلة باتجاهات بعيدة عن احتلالها للقدس وعن إجراءاتها العدوانية التي تستهدف المدينة المقدسة ومقدساتها ومواطنيها”.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية “إجراءات الاحتلال الخانقة والحصار الذي يفرضه على حي الشيخ جراح وعمليات القمع والتنكيل بأهله وبالمتضامنين معه”، واعتبرتها “امتدادا لعمليات خنق وتهجير المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم أو طردهم منها بالقوة”.

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