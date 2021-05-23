هزتان أرضيتان تضربان إقليم الدريوش فى المغرب

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد الوطنى للجيوفيزياء فى المغرب أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين، بلغت قوتهما 4,3 و4,4 درجة وفق مقياس ريختر، اليوم الأحد، فى إقليم الدريوش بمنطقة الريف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأوضحت شبكة المراقبة والإنذار الزلزالى أن هاتين الهزتين، حدد مركزهما فى عرض إقليم الدريوش، وقعتا بين الساعة السابعة والثامنة بالتوقيت المغربى. وأضاف المصدر ذاته أن الهزة الأولى وقعت على عمق 12 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.585 درجة شمالا وخط الطول 3.584 درجة غربا، فى حين وقعت الهزة الثانية على عمق 23 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.553 درجة شمالا وخط الطول 3.561 درجة غربا.

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