 الملك عبدالله: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل

وشدد الملك، خلال لقائه، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأعيان وعدداً من رؤساء لجان المجلس، على أن لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، لافتاً إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام.
كما شدد على أن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية فى خدمة القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على أن المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
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