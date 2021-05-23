أبو الغيط بستقبل وزير خارجية قبرص

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط، رحب فى مستهل اللقاء بالعلاقات المتميزة بين الجامعة العربية وقبرص، وأعرب عن تطلعه لتطويرها فى جميع المجالات فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
كما شهد اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية، حيث جدد أبو الغيط الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والاشادة بالجهود العربية والمصرية بالخصوص فى التوصل إلى هذا الاتفاق.
وتم التأكيد فى هذا الصدد على أن تجدد المواجهات فى الأراضى المحتلة أثبت بما لا يدع مجالا للشك أهمية التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع بما يفضى لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى صعيد التطورات فى كل من سوريا وليبيا، شهد اللقاء التأكيد على موقف الجامعة العربية بضرورة دعم مسارات التسوية السياسية فى البلدين بما يحفظ لسوريا وحدتها واستقلالها وعروبتها ويسمح لليبيا بالتوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضيها.
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