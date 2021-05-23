مصرع 13 شخصا وتسجيل أكثر من 10 زلازل بعد ثوران بركان بالكونغو

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا، فى كلمة بثها تلفزيون الكونغو الرسمى: "سجلت أكثر من 10 زلازل فى محيط مدينة غوما عقب ثوران البركان"، مشيرا إلى إحصاء 13 قتيلا حتى الآن.
ودعا مويايا السكان إلى توخى الحذر والالتزام الصارم بتوجيهات سلطات المقاطعة وانتظار قرار الحاكم قبل العودة إلى منازلهم.
وأكد أن وفدا حكوميا توجه على الفور لتقديم الدعم للسلطات فى مواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه "سيتم الإبلاغ عن تطور الوضع فور حدوثه".
وانفجر البركان الليلة الماضية، ما أدى إلى فرار الآلاف من سكان المدينة إلى الحدود مع رواندا، بعدما أمرت السلطات بإخلاء مدينة غوما.
وكانت إدارة الطوارئ فى الكونغو أعلنت أن نحو 4000 مواطن كونغولى قد فروا إلى الحدود مع رواندا هربا من حمم البركان.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن هؤلاء النازحين سيقيمون مؤقتا فى المدارس والكنائس.
وعقب ثوران البركان، أعربت كل من رواندا وأوغندا عن استعدادهما لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة لمن تمكنوا من الفرار.
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