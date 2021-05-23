البحرين تعلق دخول القادمين من الهند وباكستان و3 دول أخرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت شئون الطيران المدنى فى البحرين، اليوم الأحد، تعليق دخول المسافرين القادمين، من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، وهى: الهند وباكستان وسيريلانكا وبنجلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية بدءًا من يوم الاثنين 24 مايو 2021.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية، تم تعليق القادمين من هذه الدول بمن فيهم القادمين للمملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية فى مملكة البحرين حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحى الاحترازى لعشرة أيام فى مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحى المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص "PCR" معتمدة قبل الصعود للطائرة والفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

وأشرات إلى أن المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، فيتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحى الاحترازى لمدة عشرة أيام فى مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحى، وإبراز شهادة فحص "PCR" معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

وأوضحت الوكالة البحرينية أنّ الدول المدرجة على القائمة الحمراء يتم إضافة الدول أو أزالتها منها بحسب تقييم الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس فى الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دورى بحسب المستجدات.