الجارديان: انفجار مصنع بإيران متصل بتهديد إسرائيلى

وأدى الانفجار الذى وقع فى مصنع "هسا" لصناعة الطائرات والمسيّرات، المملوك لشركة "نارجوستار سباهان" للصناعات الكيماوية، إلى إصابة 9 عمال على الأقل بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وقالت الجارديان إن الانفجار وقع بعد أيام من ادعاء إسرائيل أن إيران كانت تقدم طائرات بدون طيار لحركة حماس فى غزة، حسبما نقلت عنها قناة "العربية- الحدث".
ولم تقدم إيران معلومات عن سبب الحادث، لكن إسرائيل هددت فى الماضى بتنفيذ أعمال انتقامية داخل إيران.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد اتهم إيران يوم الخميس الماضى، بتقديم الدعم الكامل لحركة الجهاد الإسلامى وحركة حماس وحزب الله فى لبنان.
هذا، ونقلت وسائل إعلام إيرانية صباح الأحد عن المتحدث باسم مركز الطوارئ فى أصفهان، عباس عابدى قوله إن "بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ فى أصفهان حول الحادث فى مصنع "هسا" فى تمام الساعة 3:26 من فجر الأحد بالتوقيت المحلى.
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