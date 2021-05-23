إيطاليا.. 72 وفاة جديدة و3995 إصابة بفيروس كورونا 

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 72 وفاة لها علاقة بفيروس كورونا اليوم الأحد نزولا من 125 وفاة في اليوم السابق، كما انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 3995 من 4717.
وسجلت إيطاليا 125225 وفاة لها علاقة بكوفيد-19 منذ بدء انتشار الوباء لديها في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة على مستوى العالم.
وأعلنت البلاد عن رصد 4.19 مليون حالة إصابة حتى اليوم.
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