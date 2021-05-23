السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

دوت الخليج :- تفقد وكيل إمارة منطقة الجوف شمال السعودية حسين آل سلطان منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن.
واستمع، خلال جولة السبت، لشرح عن الجهود التي قدمتها الأجهزة الحكومية السعودية في المنفذ، لتسهيل مغادرة المسافرين منذ بدء اعتماد سريان رفع تعليق سفر السعوديين إلى خارج المملكة وفق الفئات المسموح لها بالسفر عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية ووفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق الاشتراطات الصحية.
كما اطلع على استعدادات المركز ومتابعته المستمرة لتطبيق تلك الإجراءات مع جميع الأجهزة الحكومية السعودية، معرباً عن شكره للجميع على ما يقدمونه من جهود في سبيل تسهيل إجراءات المغادرين والقادمين عبر المنفذ.
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