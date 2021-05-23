ماني يقود ليفربول إلى دوري الأبطال

هز ساديو ماني الشباك مرتين ليضمن لفيرقة الإنجليزي، ليفربول، اللعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بالفوز 2-صفر على كريستال بالاس في آنفيلد، الأحد.
وبهذا الانتصار الخامس على التوالي، توج ليفربول نهاية قوية لموسم مخيب طاردته خلاله الإصابات في الدوري الممتاز، وتسببت في خسارته للقب البطولة.
ومع حضور 10 آلاف من جماهيره، شاب التوتر ليفربول في بداية المباراة، وأهدر أندروس تاونسند لاعب كريستال بالاس فرصة خطيرة بعد أن اعترض تمريرة سيئة من ترينت ألكسندر أرنولد، لكنه سدد بعيدا.
وزادت ثقة ليفربول مع مرور الوقت وصنع العديد من الفرص، قبل أن يكسر ماني حالة الجمود في الدقيقة 36 بهدف من مسافة قريبة، بعد أن أخفق بالاس في تشتيت ركلة ركنية نفذها آندي روبرتسون.
وحسم ماني النتيجة والتأهل لدوري الأبطال بالهدف الثاني بالقدم اليسرى في الدقيقة 74، بعد عمل رائع من محمد صلاح.
وأنهى ليفربول الموسم دون هزيمة في آخر 10 مباريات، وفاز في 8 منها. واحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة متأخرا بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي البطل.
وكانت هذه آخر مباراة لمدرب بالاس، روي هودجسون، الذي سيترك منصبه في سن 73 عاما.
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