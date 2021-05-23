قتيلان و12 جريحا بإطلاق نار فى حفلة منزلية بولاية نيوجيرسى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شرطة الولاية عبر صفحتها فى "فيسبوك" أنها باشرت التحقيق فى الحادث الذى وقع ليلة الأحد فى مقاطعة كامبرلند وأسفر عن مقتل رجل "30 عاما" وامرأة "25 عاما" وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأضافت الشرطة أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى ولا توجد بينهم حالة حرجة واحدة. وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن لم تنفذ توقيفات فى إطار التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات حادث إطلاق النار والدوافع الكامنة وراءه.

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