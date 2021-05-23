فيديو.. 13 قتيلا و3 جرحى بسقوط عربة تلفريك شمالى إيطاليا

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جدة - نرمين السيد - ووقع الحادث فى تلفريك يربط بين بلدة ستريزا الواقعة على ضفاف بحيرة لاغو ماجورى، وجبل مونتيرون الذى يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحادث وقع على بعد حوالى 100 متر من قمة الجبل، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وحسب خدمة الطوارئ المحلية، فقد تم نقل المصابين وبينهم طفلان، بالمروحية إلى مستشفى فى مدينة تورينو.
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