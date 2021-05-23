أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عارف شويط

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عارف شويطبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عارف قائد شويط، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، عضو مجلس الشورى، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المنحازة للوطن وسيادته وحريته واستقلاله وللثوابت الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ /عبدالقوي قائد شويط، والى أولاد الفقيد ، وكافة آل شويط بمديرية سحار محافظة صعدة، عبّر رئيس المؤتمرالشعبي العام، باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله و إنا إليه راجعون"

