العربية: تشكيل لجنة دولية تضم مصر لإعادة إعمار غزة

وأكدت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، فى وقت سابق اليوم، أن التصعيد فى غزة تسبب فى تفاقم الوضع الإنسانى المفجع والناجم عن 14 عاما من الحصار والانقسام الداخلى، إلى جانب تكرار الأعمال القتالية.
وأكدت الأمم المتحدة، أمس السبت، أن الحرب فى غزة أثرت على وصول المياه النظيفة لسكان القطاع.
وأشارت إلى تضرر شبكات الصرف الصحى، وإمدادات المياه تحت الأرض، بشكل كبير، نتيجة الاستهداف المباشر، ولم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرضت 3 مساجد للهدم الكلى، بفعل الاستهداف المباشر، و40 مسجدا وكنيسة واحدة تعرضت لدمار بشكل بليغ.
وقصف جيش الاحتلال أكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم 7 مصانع بشكل كلى، وألحق أضرارا بأكثر من 60 مرفقا سياحيا، كما تضرر 31 محوّلا للكهرباء فى غزة، بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلى، وتعرضت 9 خطوط رئيسية للقطع.
كما كشفت الإحصائيات الحكومية الفلسطينية أيضا، تضرر 454 سيارة ووسيلة نقل بشكل كامل، أو بأضرار بليغة.
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