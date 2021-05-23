الحلبوسى: العراق يسعى لاستخدام الإمكانات الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الحلبوسى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الأخير استقبل وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات القضية الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطينى من تجاوزات واعتداءات.
وأكد الحلبوسى، خلال اللقاء، على موقف العراق الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وسعى العراق لاستخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية وكل ما يسهم فى وضع نهاية لاعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطينى، ودعم إعادة الحياة إلى القطاعات التى تضررت جراء الاعتداءات والقصف.
من جانبه، عبر وزير الخارجية الفلسطينى عن شكره وتقديره للموقف العراقى الرسمى والشعبى إزاء الأحداث التى شهدتها القدس، ودعمه للشعب الفلسطينى فى المحافل العربية والإسلامية والدولية.
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