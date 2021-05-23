الأمم المتحدة: نيبال تواجه نقطة الانهيار وسط أسوأ تفش لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد المكتب - فى بيان اليوم الأحد - أن هناك حاجة لأن توفر الجهات المانحة تمويلا قيمته 83.7 مليون دولار لخطة استجابة الأمم المتحدة والشركاء لمساعدة 750 ألف شخص من الأاكثر ضعفا والمتأثرين بالوباء خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأشار البيان إلى أن نيبال تعانى من نفس عدد الحالات اليومية مثل الهند ولكن مع نظام صحى له قدرة محدودة للغاية، لافتا إلى أن ملايين الأشخاص يعانون من التأثير الصحى المباشر لوباء كورونا، وكذلك الجوع وسوء التغذية والخسائر الاقتصادية المدمرة والاحتياجات الصحية، داعيا إلى تضامن دولى لإنقاذ الأرواح فى نيبال ومنع المعاناة فى الأسابيع القادمة.