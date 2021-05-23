هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - ضربت هزتان أرضيتان بلغت قوتهما 4.6 درجة، و 4.3 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، على بعد 39 كلم، شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو.



جدة - نرمين السيد - ضربت هزتان أرضيتان بلغت قوتهما 4.6 درجة، و 4.3 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، على بعد 39 كلم، شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو. وأفاد المركز الأورو متوسطى لرصد الزلازل، عبر حسابه بموقع تويتر، أن الهزة ضربت السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية.

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